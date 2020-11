خشية من إقالته… وزير الدفاع الأمريكي يكتب خطاب إستقالته

كشف مسؤولون أمريكيون أن وزير الدفاع الأمركي، مارك إسبر، يجهز خطاب استقالته، قبل أن يقيله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية الجارية.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي، يجهز حاليا خطاب استقالة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن 3 مسؤولين حاليين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن صراع وخلاف طويل الأمد بين ترامب وإسبر سبب تلك الاستقالة.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع قرر الاستقالة، بعدما علم أن ترامب سيقيله مباشرة حال إعلان فوزه بالانتخابات.

وقال المسؤولون إن “إسبر أعد فعليا رسالة استقالته، لأنه تم إبلاغه بشكل واضح أنه لن يكون عضوا في إدارة ترامب المقبلة حال فوزه”.

​وأشار المسؤولون إلى أن ما زاد حدة الخلافات بين ترامب وإسبر، هو مساعدته أعضاء الكونغرس الأمريكي في صياغة قانون من شأنه تجريد أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد العسكرية، في خطوة كان يرفضها الرئيس الأمريكي بصورة كاملة.

وقال المسؤولون إن وزير الدفاع استمر في إغضاب ترامب، بعدما خاطب قادة الجيوش والألوية، بإعادة تسمية المنشآت، على الرغم من رفض ترامب التام لتلك الخطوة، بل وزاد الأمر أن طالبهم بتغيير أسماء السفن والشوارع الموجودة في القواعد، واختيار أسماء تحمل معايير معينة ومضمون خدمتها للوطن، مثل أن تكون حاصلة على ميدالية الشرف أو النجمة الفضية.

Exclusive: Defense Sec. Esper has prepared a letter of resignation, according to three current defense officials. https://t.co/HNSRqAe8CQ

— NBC News (@NBCNews) November 5, 2020