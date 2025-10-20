الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
خطة ترامب لاستيراد لحوم الأبقار الأرجنتينية تغضب المزارعين الأمريكيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انتقد المزارعون الأمريكيون، اليوم الاثنين، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تستورد المزيد من لحوم الأبقار من الأرجنتين.

وقال ترامب أمس الأحد إنه يدرس الاستيراد لخفض أسعار لحوم الأبقار الأمريكية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.

ورأى مربو الماشية في هذا الاقتراح تهديدا لمصدر رزقهم ولآليات السوق الحرة، في وقت يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الماشية وطلبا قويا من المستهلكين.

وقال كولين وودال، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمربي الماشية ولحوم الأبقار، “هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى خلق الفوضى في وقت حرج من العام بالنسبة لمنتجي الماشية الأمريكيين، بينما لا تفعل شيئا لخفض أسعار التجزئة في المتاجر”.

وفي الشهر الماضي، أحبطت إدارة ترامب المزارعين من خلال التفاوض على الدعم المالي للأرجنتين في الوقت الذي كانت فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تبيع فول الصويا إلى الصين، التي لم تشترِ أي صويا من محصول الخريف الأمريكي بسبب نزاعها التجاري مع واشنطن.

وقال روب لاريو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، “آخر ما نحتاج إليه هو مكافأتهم باستيراد المزيد من لحوم أبقارهم”.

وكان ترامب قال أمس “إذا اشترينا لحوم الأبقار من الأرجنتين، فإن ذلك سيساعد بلدا نعتبره حليفا جيدا للغاية”.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة الأمريكية إن الوزارة تعمل على خفض أسعار لحوم الأبقار مع دعم مربي الماشية بالمساعدات في حالات الكوارث وغيرها من الجهود.

وأضاف المتحدث “هذه الإجراءات إلى جانب عمل الرئيس ترامب على ضمان أسواق دائمة لمنتجي لحوم الأبقار في الخارج تبعث برسالة قوية إلى منتجي الماشية الأمريكيين مفادها أن عليهم تربية المزيد من الأبقار”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب الحصول على مزيد من المعلومات.

    المصدر :
  • رويترز

