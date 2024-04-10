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خطوة استراتيجية: أوكرانيا وبريطانيا يوقعان اتفاقية لتعزيز صناعة الأسلحة

منذ 58 دقيقة
بريطانيا وأوكرانيا

بريطانيا وأوكرانيا

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كشف مسؤولون في كييف أن أوكرانيا وبريطانيا وقعتا اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الدفاع وإنتاج الأسلحة في إطار المجهود الحربي الأوكراني لبناء صناعة عسكرية محلية من خلال العمل مع الحلفاء.

ووقع الجانبان الاتفاقية خلال مؤتمر للصناعة العسكرية في كييف حضرته نحو 30 شركة صناعات دفاعية بريطانية زارت البلاد لمناقشة مشاريع التعاون المحتمل مع شركات أوكرانية متخصصة في الصناعات الدفاعية وإنتاج الأسلحة.

وقال أولكسندر كاميشين وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني للصحفيين عقب مراسم التوقيع “هذه أول اتفاقية على مستوى الحكومتين بشأن التعاون”.

وأضاف “اليوم تعمل الشركات البريطانية مع الشركات الأوكرانية وتبحث عن فرص للإنتاج المشترك لمزيد من الأسلحة”.

وقال جريج هاندز وزير السياسة التجارية البريطاني إنه يأمل أن تحقق الاتفاقية مكاسب لأوكرانيا في ساحة المعركة وأن تعود بالفائدة أيضا على اقتصادها المنهك على الأجل البعيد.

ووسط مخاوف متزايدة من تعثر الدعم العسكري من شركاء كييف الغربيين، تكثف الحكومة الأوكرانية الجهود لإنتاج أسلحتها وجذب منتجين غربيين بارزين لإقامة مرافق إصلاح وإنتاج في أوكرانيا رغم مخاطر التعرض للقصف الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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