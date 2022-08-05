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خطوة انتقامية.. روسيا تفرض عقوبات على 62 كنديًا

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 9:58 مساءً
الكرملين

الكرملين

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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا فرضت عقوبات على 62 مواطنًا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.

ولفتت الخارجية الروسية في بيان لها، الجمعة 5 آب، أن الكنديين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية، سيحظر عليهم دخول الأراضي الروسية.

وأضافت الخارجية أنها أخذت بعين الاعتبار “درجة العداء” التي تميز حكومة جاستين ترودو، التي تخوض “أنشطة خبيثة ضد العالم الروسي والقيم التقليدية”، حسب بيان الوزارة.

في السياق نفسه، أكدت الخارجية أن قائمة العقوبات هذه ليست الإجراء النهائي، وسيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات في وقت لاحق.

وتأتي خطوة موسكو ردًا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في 27 يونيو و7 يوليو الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي طالت عددًا من المسؤولين والصحفيين والخبراء الروس، إضافة إلى بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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