خطوة تصالحية قبل القمة.. واشنطن تخفف مؤقتاً بعض العقوبات على روسيا

منذ ساعة واحدة
العقوبات الاقتصادية على روسيا (غيتي)

أعلنت الولايات المتحدة أنها خففت بعض العقوبات المالية المفروضة على روسيا بشكل مؤقت، قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس، إنه تم رفع بعض العقوبات المالية عن روسيا حتى 20 أغسطس/آب الجاري.

وأضافت أن هذا القرار مرتبط بـ”إجراءات اعتيادية وضرورية” تخص الاجتماع المقررة بين ترامب وبوتين في ألاسكا.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة لا تعني إزالة التعليق أو القيود على الأصول المجمدة بموجب العقوبات المفروضة على روسيا.

ومن المقرر أن يبحث ترامب وبوتين ملف الحرب في أوكرانيا بولاية آلاسكا الأمريكية في 15 أغسطس.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • الأناضول

