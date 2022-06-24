"خطوة كبيرة للوراء".. قرار إبطال حق الإجهاض في أميركا يثير موجة انتقادات كبيرة

أثار قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة إبطال قانون يضمن حق الإجهاض للمرأة، موجة انتقادات واسعة.

فقد علّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة الواقع في 24 حزيران، معتبرا القرار “خطوة كبيرة للوراء”.

وقال في مؤتمر صحفي في كيجالي حيث يحضر اجتماع دول منظمة الكومنولث: “إنه قرار مهم للغاية. ينبغي أن أقول لكم إنه، في اعتقادي، خطوة كبيرة إلى الوراء”.

وأضاف: “أؤمن على الدوام بحق المرأة في الاختيار ورأيي لم يتغير”.

بدوره، أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الى أنه يشعر بخيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا صدر في قضية (رو ضد وايد) وقنن الإجهاض.

وذكر في حديث لرويترز على هامش قمة للكومنولث تعقد في رواندا: “أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية. وكنت أتوقع أن تحمي أميركا مثل تلك الحقوق”.

واتخذت المحكمة العليا في الولايات المتحدة خطوة جذرية، وأبطلت حكمًا تاريخيًا صدر في عام 1973 اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصرًا للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كليا.

وفي حكم صدر بتأييد ستة مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانونًا صدر في ولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون، وحُظر بموجبه الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.