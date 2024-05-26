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خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تعتزم إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 26 - مايو - 2024 10:06 مساءً
علم اليابان

علم اليابان

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قال خفر السواحل الياباني اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي) إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا نحو البحر الأصفر وجزيرة لوزون في الفترة من 27 مايو أيار إلى الرابع من يونيو حزيران.

وفي حالة إتمام عملية الإطلاق، فستكون هذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية التي تطلق فيها قمرا صناعيا في الفضاء بغرض التجسس هذا العام.

وفشلت محاولتان سابقتان في أكتوبر وأغسطس.

ويأتي تحرك بيونجيانج بعدما استنكرت اليوم الاثنين بيع الولايات المتحدة المحتمل لمئات الصواريخ إلى اليابان وكوريا الجنوبية، واصفة ذلك بأنه عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويطلق شرارة سباق تسلح جديد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بيونجيانج ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون وراءه.

وبعد إعلان كوريا الشمالية عزمها إطلاق القمر الصناعي، قال مكتب رئيس الوزراء الياباني على منصة إكس إن الحكومة ستعمل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وخرين “لحث” كوريا الشمالية على عدم المضي قدما في ذلك.

وتسعى بيونجيانج إلى إطلاق قمر صناعي عسكري للتجسس، قائلة إنها تعتزم إنشاء أسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا في 31 مايو الماضي، وانتهى به الأمر بالسقوط في البحر.

    المصدر :
  • رويترز

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