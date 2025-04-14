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خفر السواحل اليوناني يعثر على جثتين و39 مهاجراً آخرين على جزيرة صغيرة

منذ 8 دقائق
خفر السواحل اليونانية

خفر السواحل اليونانية

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أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على جثتي امرأتين و39 مهاجرا آخرين على جزيرة فارماكونيسي الصغيرة في بحر إيجه اليوم الاثنين، وأن هناك تحقيقا جاريا لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.

وأضاف أن ملابسات وفاة المرأتين لم تتضح بعد.

وأبلغ مسؤولون في خفر السواحل السلطات اليونانية أن المهاجرين وصلوا في وقت سابق من اليوم إلى الجزيرة الواقعة على بعد 9.7 كيلومتر فقط من الساحل التركي، مضيفين أنهم ما زالوا يبحثون عن ناجين آخرين مما يحتمل أنه حادث غرق.

ونُقل الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة ليروس القريبة.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنقذ

خفر السواحل أكثر من 250 ألف شخص منذ عام 2015 عندما كانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة في أوروبا، ووصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، ومنها فارماكونيسي، قادمين من تركيا. ولقي الآلاف حتفهم غرقا خلال تلك الفترة.

ولقي هذا الشهر ما لا يقل عن سبعة مهاجرين، بينهم صبي وفتاة وامرأتان، حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس.

    المصدر :
  • رويترز

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