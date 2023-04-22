خلاف البرهان وحميدتي.. تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت "لحظة الانهيار"

دخل النزاع في السودان يومه الثامن، حيث تُسمع بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار خلال العيد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وكشف موقع “أكسيوس” الأميركي تفاصيل تتعلق بالساعات الأخيرة التي سبقت “لحظة الانهيار” وأدت بالنهاية لاندلاع المواجهات العسكرية بين قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ “حميدتي” والذي تحوّل إلى عدوه اللدود.

وقال الموقع إن “التوترات تفجرت الأسبوع الماضي عندما لم يتمكن القائدان من إيجاد أرضية مشتركة بشأن آخر نقطة خلاف قبل التوصل إلى اتفاق لمنح السلطة لحكومة مدنية”.

ونقل الموقع عن أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات القول إن “التوترات بدأت تتصاعد بسرعة بين البرهان وحميدتي مع بدء المحادثات لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية”.

وأكد مصدر سوداني شارك في المفاوضات إن “العداء تعمق في الأسابيع الأخيرة بعد أن رفض الرجلان الترحيب ببعضهما البعض أو تبادل أي كلمات، حتى خلال المحادثات”.

وقال مسؤول أميركي كبير ومصدر سوداني لموقع “أكسيوس” إن “الخلاف تركز على الشكل الذي سيبدو عليه التسلسل القيادي العسكري في السودان بعد تشكيل الحكومة المدنية”.

“ففي حين أراد البرهان أن يكون الشخصية العسكرية العليا والوحيدة التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى الحكومة المدنية، طالب حميدتي بأن تكون له قناته المباشرة الخاصة مع القادة المدنيين دون الاضطرار إلى المرور عبر قائد الجيش”، وفقا للمسؤول الأميركي الكبير ومسؤول أميركي آخر.

وقال المصدر السوداني إن “إحدى الأفكار التي نوقشت خلال المفاوضات كانت آلية تقاسم السلطة بين الجنرالين والتي من شأنها أن تمنح كل منهما حق النقض على القرارات”.

وأضاف أن “الاتفاق كان جاهزا للتوقيع الأسبوع الماضي”، حيث قدمت دول مجموعة “الرباعية”، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا، والولايات المتحدة” “اقتراحا للطرفين”.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل بالبرهان وحثه على حل النقطة الشائكة الأخيرة، مذكرا إياه بالتزامه بالعودة إلى الانتقال المدني.

لكن بحلول ذلك الوقت، كانت المحادثات بين الجنرالين قد انهارت، وبدأ الجانبان في الاستعداد لمواجهة مسلحة، حسبما قال مصدر منفصل مطلع على الوضع.

وبين المصدر أن البرهان، الذي كان يخشى هجوم حميدتي، بدأ في إصدار أوامر للقيام بتعزيزات عسكرية في الخرطوم مطلع الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، بدأ حميدتي في إرسال قواته إلى قاعدة مروي الجوية شمال العاصمة، والتي كانت تستضيف طائرات مقاتلة وطيارين مصريين.

اعتبر البرهان تحرك قوات الدعم السريع إلى القاعدة الجوية وإلى الخرطوم بمثابة استفزاز، وفقا للموقع. ومن ثم اندلع بعدها القتال في الخرطوم وما حولها، بالإضافة إلى مدن وبلدات أخرى.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إنه “بالفعل حالة من الانهيار بين رجلين يحتجزان بلدهما الآن بأكمله كرهينة وألحقا أضرارا ودمارا كبيرا لأنهما لم يتمكنا من الاتفاق على تسلسل قيادي”.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير أن “الهدف الحالي يتمثل بجلب أكبر عدد ممكن من الأصوات ومصادر النفوذ إلى المحادثات، سواء من الخليج أو أفريقيا أو المنظمات الدولية والولايات المتحدة، لمناشد الطرفين على وقف القتال، على الأقل مؤقتا حتى نتمكن من العودة إلى المفاوضات التي ستؤدي الى تشكيل قيادة مدنية للسودان”.

ويشكك المصدر السوداني، الذي يعرف كلا من البرهان وحميدتي، في قدرة تلك الأطراف على إقناع الجنرالين بوقف القتال قبل إعلان أحدهما النصر”، مضيفا أنهما “تجاوزا نقطة اللاعودة في علاقتهما”.

وأسفر القتال الذي اندلع في مطلع الأسبوع الماضي عن مقتل مئات الأشخاص ودفع البلد، الذي يعاني الفقر بالفعل، إلى شفا كارثة إنسانية وهدد باندلاع حرب أشمل قد تجتذب قوى خارجية.

ولم تبرز أي مؤشرات حتى الآن على أن أيا من الطرفين يستطيع تحقيق نصر سريع أو أنه مستعد للتراجع وإجراء حوار.

ويملك الجيش قوات جوية لكن تنتشر قوات الدعم السريع بشكل كبير في المناطق الحضرية بما في ذلك المناطق المحيطة بالمنشآت الرئيسية في وسط الخرطوم.

ويشغل البرهان وحميدتي أعلى منصبين في مجلس السيادة الحاكم الذي كان يشرف على عملية الانتقال السياسي بعد انقلاب 2021، وهي العملية التي كان من المفترض أن تشمل الانتقال إلى الحكم المدني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش.