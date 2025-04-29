خلاف ليبي عراقي حول شحنة أدوية يثير مخاوف على صحة مرضى السرطان

كشفت وزارة الصحة العراقية والخطوط الجوية العراقية، أمس الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، في وقت سارعت فيه السلطات الصحية الليبية إلى نفي استيراد أو استلام أي أدوية من العراق.

وفي السياق ذاته، أعلن السفير العراقي في طرابلس، أحمد الصحاف، في بيان، عن وصول أول شحنة من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية والمصنّعة محليا إلى ليبيا، في إطار دعم التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الدوائي في المنطقة.

في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.

وشدد السائح في بيان، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أية تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.

وبدورها، أكدّت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، في بيان، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء حول استيراد شحنة أدوية خاصة بمرضى السرطان من دولة العراق، موضحة أنّ جميع الأدوية المعتمدة لعلاج مرضى السرطان تستورد حصريا من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة، وذلك وفقا لأعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي.

وشدّدت الهيئة، على أنها غير مسؤولة عن أي أدوية تُستورد أو يتم تداولها خارج المنظومة الرسمية للهيئة، وأكدت أن المسؤولية القانونية كاملة عن أي تبعات قد تنجم عن استخدام هذه الأدوية تقع على عاتق الجهات التي تقوم بتوريدها أو تداولها خارج الإطار الرسمي.

هذا التناقض في التصريحات بين بغداد وطرابلس، أثار جدلا واسعا وتساؤلات بشأن مصير الشحنة، والجهة المسؤولة عن استيرادها، والظروف المحيطة بعملية التصدير، كما فتح الباب أمام تكهنات عن وجود وسطاء أو شركات خاصة قد تكون طرفا في العملية بعيدا عن القنوات الرسمية.

وحتّى الآن، لا يزال مصير الشحنة غامضا، في وقت برزت فيه مخاوف من دخول أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الطبية إلى ليبيا، من أجل علاج مرضى الأورام.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت ليبيا تجاوزات خطيرة في مجال تسويق الأدوية، حيث تم الكشف مؤخرا عن وجود كميات من الأدوية المغشوشة، آخرها عملية استيراد أدوية لمرضى السرطان من عدة شركات من دول الهند وقبرص وتركيا ومالطا، تبيّن أنّها غير معروفة وغير صالحة للاستخدام، كما تسبّبت في ظهور حساسية وأعراض جانبية لدى المرضى.