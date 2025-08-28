خلال العام الحالي.. 3 أعضاء بحلف شمال الأطلسي سيحققون هدف الإنفاق الدفاعي الجديد

أظهرت بيانات نشرها حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، أن جميع أعضاء الحلف سيحققون هذا العام الهدف القائم منذ فترة طويلة بأن يكون الإنفاق الدفاعي عند اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ثلاثة أعضاء فقط سيصلون إلى هدف الإنفاق الأعلى الجديد الذي حدده قادة الحلف في يونيو حزيران.

ورفع عدد من دول الحلف الإنفاق العسكري بشكل كبير في السنوات الماضية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 ومطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء الأوروبيين باستثمار المزيد في الدفاع.

وأظهرت التقديرات الصادرة عن الحلف اليوم الخميس أن أكثر من 10 من أعضاء الحلف البالغ عددهم 32 عضوا لم يحققوا في العام الماضي هدف إنفاق اثنين بالمئة الذي تم الاتفاق عليه عام 2014.

وأظهرت أرقام عام 2025 أن جميع الحلفاء يحققون هذا الهدف، وأن سبعة أعضاء حققوا الحد الأدنى البالغ اثنين بالمئة، بينما حقق عدد آخر نسبة أعلى بقليل.

ووفقا للبيانات، فإن بولندا هي أعلى أعضاء الحلف إنفاقا على الدفاع كنسبة من الاقتصاد بإنفاق عند 4.48 بالمئة، تليها ليتوانيا بأربعة في المئة ثم لاتفيا بنسبة 3.73 بالمئة.

وهؤلاء هم الأعضاء الوحيدون في الحلف الذين يتجاوزون حاليا هدف الإنفاق الدفاعي الجديد البالغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي اتفق عليه قادة حلف شمال الأطلسي في قمة عقدت في لاهاي في يونيو حزيران.

واتفق القادة على تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2035 كجزء من هدف أوسع يتمثل في إنفاق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والاستثمارات المتعلقة بالأمن، بما يشمل بنودا مثل الأمن الإلكتروني وتحديث الطرق والموانئ للتعامل مع المعدات العسكرية الثقيلة.