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خلال زيارته فرنسا.. الرئيس السوري يلتقي بـ"قيصر"!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 4:56 مساءً
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي فريد المذهان المعروف بـ"قيصر" على هامش زيارته إلى فرنسا

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي فريد المذهان المعروف بـ"قيصر" على هامش زيارته إلى فرنسا

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التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، فريد المذهان المعروف بـ “قيصر” على هامش زيارتهما إلى جمهورية فرنسا.

من هو فريد المذهان؟

فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، هو عسكري سوري سابق انشق عن نظام الرئيس بشار الأسد في عام 2013، ليصبح أحد أبرز الشهود على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين السوريين.

ينحدر من مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا، جنوب سوريا.

شغل منصب مساعد أول ورئيس قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية بدمشق، حيث كان مسؤولًا عن توثيق حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام .

تسريب صور قيصر

بين عامي 2011 و2013، قام المذهان بتوثيق وتصوير جثث ضحايا التعذيب والإعدام داخل الأفرع الأمنية.

ونجح في تهريب حوالي 55 ألف صورة عبر وسائط تخزين مخفية، كأكياس الخبز، إلى خارج سوريا، حيث سلمها إلى ناشطين حقوقيين.

في عام 2014، عرض المذهان الصور على لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، مما أسهم في فرض “قانون قيصر” في 2019، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

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