خلال 24 ساعة.. إسرائيل تقصف "90 هدفًا" وتدمر جزءًا من مستشفى بغزة وتحذيرات من هجوم وشيك

مشاهد من آثار الدمار في غزة - رويترز

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت “أكثر من 90 هدفاً” في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وزعم المتحدث أن الأهداف شملت أمس السبت “مستودعات أسلحة وخلايا.. ومنشآت أطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل”، حسب قوله.

كما زعم أن “مركزاً للقيادة والسيطرة لحركة حماس تعرض لهجوم” في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد. من جهته أعلن الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى الأهلي “المعمداني” الواقع في شمال القطاع فجر اليوم الأحد، وأدت لتدمير أحد مبانيه بشكل شبه كلي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في القصف الذي طال المستشفى.

في سياق آخر، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن عدة عناصر من حماس قتلوا في شمال غزة “أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة”، حسب قوله.

كما قال المتحدث إن العملية البرية الإسرائيلية في منطقة رفح وممر موراغ في جنوب قطاع غزة مستمرة أيضاً.

وبعد ظهر اليوم الأحد، دعا الجيش الإسرائيلي مرة أخرى سكان خان يونس في جنوب القطاع إلى إخلاء المنطقة في ضوء “هجوم وشيك”. وقال إنه سيستخدم “القوة القصوى ضد جميع الأهداف التي تم إطلاق صواريخ منها” تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس السبت استكمال إقامة ممر موراغ الفاصل بين رفح وخان يونس في قطاع غزة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مؤخراً عن زيادة الضغط العسكري على قطاع غزة، مضيفاً أن “إنشاء ممر موراغ الجديد يهدف للضغط على حركة حماس لدفعها إلى تسليم الأسرى”.

في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نعيم الهدهود نائب قائد وحدة القناصة في حركة حماس، وذلك في مخيم دير البلح في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش: “نفذ الجيش قصفاً وقام بتصفية نعيم الهدهود، الذي يعد نائب قائد وحدة القناصة في حماس في دير البلح”. وأشار البيان إلى مقتل الهدهود في سيارته.