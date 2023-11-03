خلع سترته الواقية وخوذته أثناء البث.. صحفي فلسطيني: نحن ننتظر الدور نحن هنا ضحايا

لا تنتهي القصص الحزينة في هذه الأيام الصعبة التي تمر على قطاع غزة، بين جثث الأطفال والنساء، والقصف والدمار، لا أحد تحت خط الحماية لا الشعب ولا حتى الكوادر الإعلامية، انهار صحافي فلسطيني من البكاء على الهواء بعد مقتل زميله وعائلته في غارة، وقام بخلع سترته الواقية وخوذته أثناء البث التلفزيوني، قائلا “لا داعي لها إنها لا تحمينا.. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة.. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر.. بلا أي ثمن..”.

ردة فعل الصحافي الفلسطيني سلمان البشير جاءت بعد قليل من مقتل مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب، و11 من أفراد عائلته، جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزله في خان يونس.

ونعت وزارة الإعلام الفلسطينية بكل الألم والحسرة الزميل أبو حطب، الذي قتل مع 11 فردا من أفراد عائلته.

وجددت الوزارة مطالبة كافة الجهات والمنظمات الصحافية الدولية والحقوقية العالمية بتحمل المسؤولية والعمل الفوري على تقديم الحماية للصحافيين الفلسطينيين ووقف الجرائم بحقهم.

هذا ودخلت الحرب يومها الـ28 منذ بدء التصعيد بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 قتيلا، من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 32 ألف جريح.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 معظمهم من المدنيين باليوم الأول من هجوم حماس المباغت على بلدات إسرائيلية يوم 7 أكتوبر.