خلف الحبتور غاضباً: إلا أطفال فلسطين

استنكر رجل الأعمال الإماراتي المعروف “خلف الحبتور” قيام بعض المغردين باتهام أطفال ⁧‫فلسطين‬⁩ بأنهم نواة للإرهاب.

وقال الحبتور في منشور له عبر منصة “إكس”:

“لا يجوز أن يصل التملّق ببعض المغردين إلى حدّ إتهام أطفال ⁧‫فلسطين‬⁩ بأنهم نواة للإرهاب، مهما كانت مصلحة الأشخاص الذي يغردون بهذا الكلام المُستنكر”

و أضاف: “بعيداً عن السياسة والمواقف السياسية المختلفة، هناك حالات إنسانية لا يجب تجاهلها والتفرقة بينها”.

وعبر خلف الحبتور عن غضبه من تلك النماذج بالقول: “لقد استفزني أحدهم على منصة X عندما بدأ بالدفاع عن الأطفال الإسرائيليين والإضاءة على إصاباتهم دون أن يرفّ له جفن للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين الذي يفوق عدد إصاباتهم بعدد الإسرائيليين”.

وختم “الحبتور” منشوره وهو المعروف بمواقفه المساندة للحوار و السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عقود: “لا يجوز نسيان الطفل الفلسطيني وغير مسموح وضعه في خانة بازارات التملق لفئة على حساب أخرى”.

لا يجوز أن يصل التملّق ببعض المغردين إلى حدّ إتهام أطفال #فلسطين بأنهم نواة للأرهاب، مهما كانت مصلحة الأشخاص الذي يغردون بهذا الكلام المُستنكر!

بعيداً عن السياسة والمواقف السياسية المختلفة، هناك حالات إنسانية لا يجب تجاهلها والتفرقة بينها.

لقد إستفزني أحدهم على منصة X عندما بدأ… — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 12, 2023