دارفور وكردفان تحت الحصار.. 305 وفيات بالكوليرا وانهيار كامل للخدمات

في ظل استمرار الحرب في السودان وانتشار وباء الكوليرا في عدة مناطق، خصوصًا إقليم دارفور، ذكرت مصادر محلية بولاية شمال دارفور أن 14 مدنيًا قُتلوا أثناء محاولتهم مغادرة مدينة الفاشر عبر الطريق المؤدي إلى منطقة طويلة غرب المدينة.

نهب وسلب في الفاشر

كما أشارت إلى أن عشرات الأسر النازحة من الفاشر نحو ملاذات آمنة هرباً من الحصار والجوع تصطدم بعمليات نهب وسلب وقتل في طريق الفاشر- طويلة.

إلى ذلك شهدت مدينة الفاشر مساء أمس الإثنين هجوماً بمسيرة استراتيجية شنّته قوات الدعم السريع استهدف مقر الجهاز القضائي بولاية شمال دارفور دون ورود معلومات عن حجم الأضرار والخسائر حتى الآن.

هذا وتشهد مدينة الفاشر حالياً تدهوراً كبيراً في الوضع الإنساني جراء حصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ أشهر أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وانعدام الخدمات أمام آلاف المدنيين داخل حاضرة إقليم دارفور.

في سياق متصل فاقم الحصار المفروض كذلك من قبل الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو والدعم السريع بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد واقعاً إنسانياً متفاقما داخل مدينتي كادوقلي والدلنج . حيث باتت المواد الغدائية والأدوية المنقذة للحياة نادرة، مع انقطاع مستمر للكهرباء والمياه لأشهر متواصلة.

انتشار الكوليرا

أما على الصعيد الصحّي فوصل عدد الوفيات نتيجة انتشار الكوليرا في إقليم دارفور وفق أحدث إحصائية مساء أمس إلى 305 حالة، في وقت تجاوزت حالات الإصابة منذ تفشي المرض بدارفور في يونيو الماضي حاجز 7000.

يأتي هذا فيما ينتظر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس اليوم الثلاثاء اجتماعا مهماً في بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة، لبحث السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية . وبحسب متابعات العربية- الحدث فإن إدريس سيجتمع بوزير المالية وقيادة البنك المركزي لبحث اتخاذ حزمة إجراءات وقرارات.

يذكر أن الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو مستمرة منذ أبريل 2023، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها.

فيما حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن 17 منطقة سودانية باتت مصنفة على أنها معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة.