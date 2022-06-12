دبلوماسي أمريكي سابق: جورج قرداحي عميل في خدمة "حزب الله"!!

اعتبر الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، أن زيارة وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي إلى العراق ولقائه بقادة سياسيين موالين لإيران، لم تكن مفاجئة، فقرداحي كما وصفه فيرنانديز “عميل لحزب الله”.

جاء ذلك في تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق تعليقاً على خبر الزيارة، حيث قال: “ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت”.

زيارة قرداحي للعراق ولقائه بالمالكي والعامري لم تكن هي الأزمة الوحيدة، حيث لاقت تصريحاته خلال زيارته قناة “آي نيوز” العراقية، في نهاية أيار/ مايو استهجاناً واضحاً داخل وخارج لبنان، حيث كرر تصريحاته السابقة بشأن الحرب في اليمن، والتي تسبب بأعمق أزمة دبلوماسية بين دول الخليج وبين الحكومة اللبنانية.

وقال قرداحي في تصريحاته للقناة العراقية، إن “إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن”، معتبرا أن “دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”، حسب زعمه.

وأضاف قرداحي أن “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد”.

وتابع: “لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء”.

وأثارت تصريحات قرداحي الجديدة غضب صحفيين ونشطاء خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، على خلفية مقابلة تلفزيونية لقرداحي سجلت قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة “أنصار الله” اليمنية “تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات”.

ليست مفاجأة. إنه عميل في خدمة حزب الله اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية. نفس الفصائل كما في بيروت. https://t.co/peTbN5L9A0 — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 11, 2022