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دبلوماسي أمريكي: واشنطن وطوكيو بحاجة للعمل معا ضد بكين

منذ 59 دقيقة
السفير الأمريكي الجديد لدى اليابان جورج غلاس يحضر مؤتمراً صحفياً في طوكيو. رويترز

السفير الأمريكي الجديد لدى اليابان جورج غلاس يحضر مؤتمراً صحفياً في طوكيو. رويترز

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قال السفير الأمريكي الجديد لليابان جورج غلاس لدى وصوله إلى طوكيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة واليابان بحاجة للعمل معا لتنسيق قواتهما الدفاعية في مواجهة الصين.

وأضاف للصحفيين في مطار هانيدا “إننا مع اليابان في منطقة صعبة للغاية. لديكم روسيا، لديكم الصين، ولديكم كوريا الشمالية”.

وكانت الصين قد فرضت في 4 أبريل/نيسان قيودًا اقتصادية واسعة النطاق على الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل/نيسان رسوما جمركية بنسبة 34% على معظم الواردات الصينية.

وبعد عدة موجات من التصعيد المتبادل للرسوم الجمركية؛ قالت وزارة المالية الصينية يوم الجمعة الماضي إن بكين ستفرض رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية بدءًا من السبت، ردا على إعلان البيت الأبيض رسوما جديدة دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي ترفع قيمة التعريفات الإضافية الجديدة على الواردات الصينية إلى 145%.

    المصدر :
  • رويترز

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