دبلوماسي أمريكي : طالبان تحترم التزاماتها مع الولايات المتحدة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الجمعة، إن حركة طالبان تحترم التزاماتها التي ستؤدي إلى انسحاب القوات الأميركية من البلاد، رغم أن مستوى العنف “ينتهك روح” الاتفاق بين الحركة والولايات المتحدة.

واعتبر عراب الاتفاق الموقع يوم 29 فبراير بين المتمردين وواشنطن أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم الدموي الذي استهدف مستشفى توليد في كابل، الثلاثاء الماضي.

مع ذلك، حمل الهجوم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على إعلان استئناف العمليات الهجومية ضد طالبان، ما يهدد بمزيد من التعطيل لعملية السلام المتعثّرة أصلا.

وقال خليل زاد إن “طالبان تحترم التزامها بعدم مهاجمة قوات التحالف الدولي”.

وأشار إلى أن المتمردين، الذين تبنوا هجوما بواسطة شاحنة مفخخة استهدف، الخميس، مبنى تابعا للجيش الأفغاني شرق البلاد، لم يتعهدوا حتى الآن بوقف العنف ضد القوات الأمنية التابعة لحكومة كابل.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنهم “التزموا بعدم شن هجمات في 34 مدينة كبرى، ولم يقوموا بذلك”.

وكانت واشنطن وطالبان وقعتا اتفاق تاريخي يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية خلال 14 شهرا .

وشمل الاتفاق الموقع في العاصمة القطرية الدوحة جدولا زمنيا لإنهاء الحرب الأميركية الأطول التي كلفت آلاف الأرواح، مقابل التزام طالبان بعدم توفير ملاذ للجماعات المتشددة على غرار القاعدة وإجراء مفاوضات مع حكومة كابل.