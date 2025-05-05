دبي القابضة تعلن طرحاً عاماً أولياً لصندوق مساكن دبي ريت

قالت شركة دبي القابضة اليوم الاثنين إنها تخطط لإجراء طرح عام أولي لمساكن دبي ريت، في أول طرح عام أولي في دبي هذا العام.

وتخطط الشركة لطرح 1.63 مليار سهم في صندوق الاستثمار العقاري الذي يركز على تأجير الأصول السكنية. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في سوق دبي المالي في 28 مايو أيار الجاري أو في موعد قريب من ذلك.

ويتألف الطرح من شريحتين، إحداها للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، ويستهدف المستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تحمل رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ وطرح الشركات (الشريحة الثانية) الذي يستهدف الشركات المؤهلة خارج الولايات المتحدة.

وسيتم تخصيص 10% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 162.5 مليون وحدة للشريحة الأولى، وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2000 وحدة، ويجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص البالغ 2000 وحدة حجم الشريحة والعدد الإجمالي من رأس المال المصدر للوحدات، في حين سيتم تخصيص 90% من وحدات الطرح تمثل ما مجموعه 1462.5 مليون وحدة للشريحة الثانية المستثمرين المحترفين.

وستحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات، المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 87.5% من رأس المال المصدر للوحدات بعد الطرح على افتراض بيع جميع الوحدات المعروضة ودون إجراء أي تغييرات على حجم الطرح.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق لـ 13 مايو 2025 وتنتهي بتاريخ 20 مايو 2025، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم 21 مايو 2025.

ومن المتوقع إدراج الوحدات في سوق دبي المالي تحت الرمز “RESI”، وبدء تداولها في 28 مايو 2025 أو نحو ذلك التاريخ.