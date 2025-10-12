دخول محدود لشاحنات المساعدات إلى غزة وسط فوضى ومعاناة إنسانية مستمرة

دخل عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات اليوم الأحد إلى قطاع غزة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، في وقت تعود فيه الحياة تدريجيا إلى القطاع المدمر بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الجديد.

وذكر مصدر من الجزيرة أنه كان من المفترض أن تعبر 400 شاحنة يوميا من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، إلا أن 150 شاحنة توجهت فارغة إلى المعبر، ولم تعد منه سوى 20 شاحنة محملة بالمساعدات. وأضاف أن الشاحنات توقفت في مدينة خان يونس حيث استولى السكان على حمولتها، مشيرا إلى أن دخول المساعدات المحدودة يجري وسط أجواء من الفوضى.

وأوضح المصدر أن أعداد الشاحنات التي دخلت اليوم لا تختلف كثيرا عن المعدلات التي كانت تُسجل في الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح حاليا لإدخال المساعدات إلى القطاع، في حين لا يزال معبر رفح مغلقا نتيجة سيطرة قوات الاحتلال على جانبه الفلسطيني.

كما سمح الاحتلال اليوم للمرة الأولى منذ ستة أشهر بدخول 15 شاحنة تحمل غاز الطهي والسولار نحو وسط قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

من جهة أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن فرقه انتشرت وبدأت الشاحنات بالتحرك لمساعدة سكان القطاع، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شاحنات المساعدات التركية بدأت بالوصول إلى غزة.

بدورها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان غزة ما زالوا يواجهون المجاعة وسوء التغذية ونقص المأوى والإمدادات، مشددة على استمرارها في تقديم الخدمات الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها، في وقت تشير فيه الأمم المتحدة إلى وجود آلاف الشاحنات الجاهزة للدخول إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر من الجزيرة أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى وسط مدينة غزة، حيث عادت الحركة إلى شارع عمر المختار بحي الرمال، وبدأ بعض الباعة والمحال التجارية باستئناف نشاطهم، فيما بدت على وجوه السكان ملامح بهجة حذرة بعد أيام من القصف والتدمير الواسع.

وتُظهر مشاهد مصورة عودة الحياة إلى ساحة السرايا وسط المدينة مع انتشار المركبات والمواطنين والباعة، في حين أعلن الدفاع المدني عن عودة نحو نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

كما باشرت البلديات ومنظمات أهلية في غزة وخان يونس إزالة الركام وفتح الشوارع، فيما انتشل الدفاع المدني نحو 160 شهيدا من تحت الأنقاض منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.