دعما لإسرائيل.. رئيس وزراء التشيك يسعى لنقل سفارة بلاده إلى القدس

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا الخميس إن بلاده قد تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس “في غضون شهور” لإظهار الدعم لإسرائيل.

وأضاف فيالا أمام البرلمان أنه سيناقش هذا الاحتمال في ائتلافه الحاكم بعد أن نفذ مقاتلو حماس السبت أعنف هجوم على مدنيين في تاريخ إسرائيل.

وعندما سُئل عن خطوة محتملة قال فيالا “أتصور أن الوضع الآن يتطلب تسريعه لدعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه”.

وأردف قائلا “إنها مسألة يمكن حلها في غضون شهور، لا سنوات ولا أسابيع”.

جاء ذلك بعد أيام فقط من تحذير وزير الخارجية التشيكي من مثل هذه الخطوة قائلا إنها ستكون غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر في مثل هذا الوقت.

وافتتحت التشيك مكتبا دبلوماسيا لها بالقدس في 2021، في خطوة أثارت احتجاجات من جانب السلطة الفلسطينية والجامعة العربية.

وقال فيالا، زعيم الحزب الديمقراطي المدني الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، إن القرار يجب إعداده بعناية لتجنب مفاجأة الشركاء، كما تتعين معالجة المسائل الأمنية.