دعمًا للنساء الإيرانيات.. وزيرة أوروبية تقصّ شعرها في البرلمان

أظهرت مختلف دول العالم دعمًا كبيرًا للانتفاضة في إيران التي اندلعت بعد مقتل الشابة “مهسا أميني” لمخالفتها قواعد اللباس الشرعي. إذ جابت الشوارع تظاهرات رفع فيها المعتصمون لافتات تطالب بإسقاط النظام الإيراني، وقصّت خلالها آلاف النساء شعورهنّ دعمًا للنساء الإيرانيات. غير أنّ مظاهر الدعم هذه لم تقتصر على الشوارع بل وصلت الى المناصب الرسمية.

إذ أفادت وكالة رويترز بأنّ وزيرة خارجية بلجيكا “حاجة لحبيب” ونائبتين في البرلمان قصصن شعرهنّ في البرلمان تضامنًا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقصّت “حاجة لحبيب” خصلة من شعرها الخميس، أسوةً بالنائبة “دارية صفائي”.

وقصّت صفائي إيرانية المولد شعرها، وهو موقف قوبل بالتصفيق من المشرعين الآخرين، بعد توجيهها سؤالًا للوزيرة عن رد بلجيكا على قمع الاحتجاجات في أنحاء إيران. وقصت نائبة ثالثة، وهي “جودول ليكنز”، شعرها أيضا.

في السياق، قالت لحبيب، المولودة في بلجيكا لأبوين جزائريين، للبرلمان إن حكومتها ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على المسؤولين عن حملة القمع عندما يلتقي وزراء خارجية التكتل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويكافح حكام إيران لاحتواء أوسع اضطرابات منذ سنوات والتي اندلعت بعد وفاة أميني، وامتدت الاحتجاجات للعديد من المدن الكبرى في الخارج، بما فيها لندن وباريس وروما ومدريد.

وقصّت النائبة السويدية بالبرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، خصلات من شعرها يوم الأربعاء خلال خطاب في البرلمان.