الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
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دعوات جديدة للتظاهر في إيران... "لن تتوقف حتى النصر الكامل"

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

الاحتجاجات متواصلة في إيران تنديدا بمقتل مهسا أميني

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مع اقتراب التظاهرات التي انطلقت في إيران منتصف أيلول الماضي تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، من طي شهرها الثاني، ‏تجددت الدعوات إلى احتجاجات جديدة، اليوم الأحد‎.‎

ودعا شباب أحياء محافظات طهران ولرستان وتبريز إلى تظاهرات جديدة مساء في جميع أنحاء البلاد‎.‎

وأكدت تلك المجموعات في بيانات نشرت على مواقع التواصل أنها “لن تتوقف حتى النصر الكامل” وفق تعبيرها‎.‎

كما شددت على أنها “ستبقى في الشوارع حتى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية”.‏
أتت هذه الدعوة فيما لا يزال العديد من المناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات، وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد ‏الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني‎.‎

كما يستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في ‏التظاهرات من قبل القوات الأمنية‎.‎

يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 أيلول (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد‎.‎

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة ‏المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي ‏يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام‎.‎

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، واعتقال المئات‎.‎

    المصدر :
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