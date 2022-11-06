دعوات جديدة للتظاهر في إيران... "لن تتوقف حتى النصر الكامل"

مع اقتراب التظاهرات التي انطلقت في إيران منتصف أيلول الماضي تنديداً بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، من طي شهرها الثاني، ‏تجددت الدعوات إلى احتجاجات جديدة، اليوم الأحد‎.‎

ودعا شباب أحياء محافظات طهران ولرستان وتبريز إلى تظاهرات جديدة مساء في جميع أنحاء البلاد‎.‎

وأكدت تلك المجموعات في بيانات نشرت على مواقع التواصل أنها “لن تتوقف حتى النصر الكامل” وفق تعبيرها‎.‎

كما شددت على أنها “ستبقى في الشوارع حتى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية”.‏

أتت هذه الدعوة فيما لا يزال العديد من المناطق في البلاد تشهد ليلاً احتجاجات، وحرق صور لعدد من المسؤولين، على رأسهم المرشد ‏الإيراني علي خامنئي، وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني‎.‎

كما يستمر الحراك الطلابي في الجامعات، من إضرابات ووقفات احتجاجية، تنديداً باعتقال العديد من الشبان الذين شاركوا في ‏التظاهرات من قبل القوات الأمنية‎.‎

يذكر أنه منذ مقتل أميني في 16 أيلول (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد‎.‎

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة ‏المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي ‏يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام‎.‎

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، واعتقال المئات‎.‎