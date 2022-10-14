دعوات لتظاهرات جديدة في ايران تحت شعار "بداية النهاية"

في وقت تدخل حركة الاحتجاج السبت أسبوعها الخامس رغم حملة أمنية أودت بالعشرات، دعا ناشطون إيرانيون إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد استنكارا لوفاة الشابة مهسا أميني.

ورغم قطع الاتصالات بخدمات الانترنت وبمنصات مثل إنستغرام وواتساب، وجه الناشطون دعوة على الانترنت للتظاهر بأعداد كبيرة السبت، تحت شعار “بداية النهاية”.

كما دعوا الناس في كافة أنحاء إيران للتجمع في أماكن لا تتواجد فيها قوات الأمن وأن يهتفوا “الموت للديكتاتور”.

فيما لفت الناشطون إلى ضرورة التجمع في الساحات لأن اتصال “في بي إن” الخاص بالإنترنت أفضل، حيث تستخدم للالتفاف على قيود الانترنت.

وتعود حركة الاحتجاجات بعد مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق فيما عمت الشوارع الايرانية بالمظاهرات المناهضة للحكم في االبلاد، فيما رفعت العديد من الشعارات ابرزها “الموت للديكتاتور” و “الموت لخامينئي”.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

فيما تتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

وكان الحرس الثوري قد القى القبض على عدد كبير من المتظاهرين.