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دعوى ضد ترامب بعد تهديد الجامعات الرافضة لقمع التضامن مع غزة

منذ دقيقة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قدمت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يوم السبت دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية نيو هامبشاير ضد إدارة ترامب، وذلك اعتراضًا على قرار إلغاء الوضع القانوني للطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية.

ويستمر فتح الدعاوى القضائية ضد قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالجامعات، لا سيما تلك التي تستهدف المشاركين في دعم الفلسطينيين من خلال الفعاليات الطلابية.

وذكرت المنظمة في شكواها أنه تم إلغاء الوضع القانوني لطلاب دوليين يدرسون في جامعات البلاد، دون إبراز أي مبرر.

وأوضحت المنظمة أن هؤلاء الطلاب معرضون لخطر الاحتجاز والترحيل.

ولفتت إلى أن الطلاب الذين يحاولون الدراسة في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، يواجهون صعوبات مالية وأكاديمية شديدة.

– استهداف الجامعات من قبل إدارة ترامب

وتستخدم الإدارة الأمريكية التخفيضات المالية والتحقيقات في الجامعات، للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وكانت إدارة ترامب قد هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.

وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ”إجراء إصلاحات” داخل الجامعة. كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.

من جهتها، قررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن قرار تجميد التمويل، معتبرةً أنه يأتي في سياق “تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة معاداة السامية”.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أنها تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد.

وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود​​

    المصدر :
  • الأناضول

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