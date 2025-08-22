دمشق تستعد لإطلاق عملة جديدة في الذكرى الأولى للإطاحة بالأسد

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن السلطات السورية تعتزم طرح أوراق نقدية جديدة في الثامن من ديسمبر، في الذكرى الأولى لما وصفته بـ”الإطاحة بالرئيس بشار الأسد”، وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة تقييم الليرة السورية.

وأضافت المصادر أن عملية إعادة التقييم ستتضمن حذف صفرين من العملة الحالية، في محاولة لمواجهة التضخّم الحاد وتدهور قيمة العملة المحلية، التي شهدت انخفاضًا تاريخيًا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، ستتولى شركة “جوزناك” الروسية، المتخصصة في طباعة العملات والأوراق الرسمية، مهمة طباعة الإصدار الجديد من الأوراق النقدية