دولة أوروبية تشتري العشرات من دبابات "ليوبارد1" المستعملة لإرسالها إلى أوكرانيا

قال تاجر سلاح اليوم الثلاثاء إن دولة أوروبية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة طراز ليوبارد1 لصالح أوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي، مشيرا إلى ان تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.

وكانت دبابات ليوبارد الألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن تقارير نقلت عنه القول إن الأسعار غير معقولة.

وسلط السجال الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، فالأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالبا ما تكون مملوكة لشركات خاصة.

واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركةأو.أي.بي لاند سيستمز الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوروبية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية. وقال إنه أيضا لا يمكنه الكشف عن السعر.

وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية مساء اليوم الثلاثاء إن شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا.

ورفضت الشركة التعليق.