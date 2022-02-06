دولة عربية تتصدر قائمة تطعيمات لقاحات كورونا عالميا

بلغ مجمل عدد اللقاحات المقدمة في الإمارات نحو 23.69 مليون جرعة، وفق ما أظهرت أحدث بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.

تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول العالم كافة، في نسب التطعيم ضد فيروس كورونا، منذ بدء عمليات التطعيم في ديسمبر/كانون الأول 2020، حتى تاريخ 3 فبراير/شباط الجاري.

وبحسب بيانات صادرة عن منصة (our world in data)، تفوقت دولة الإمارات العربية المتحدة على دول العالم في نسبة تطعيم سكانها، ضد الفيروس، بفارق عن المركز الثاني.

وبلغت نسبة التطعيم في الإمارات حتى نهاية 3 فبراير الجاري 99% من السكان، بواقع 93.45% حصلوا على جرعتي تطعيم، بينما 5.54% حصلوا على جرعة واحدة.

وتعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت تنفذ عمليات تطعيم واسعة منذ ديسمبر/كانون أول 2020، كما أنها نفذت عمليات تطعيم للسياح القادمين إلى البلاد الراغبين بالحصول على اللقاح.

ووفق أحدث بيانات المجلس الأعلى للأمن الوطني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، بلغ مجمل عدد اللقاحات المقدمة 23.69 مليون جرعة.

في المقابل، بلغ إجمالي عدد فحصوات كورونا، منذ بدء انتشار الوباء حتى نهاية عمل 5 فبراير/شباط الجاري، نحو 127.64 مليون فحص، بحسب البيانات الرسمية.

وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي سجلت تعافيا اقتصاديا متسارعا بعد انتشار الوباء عالميا، وأظهرت متانة أمام التحديات الصحية على الاقتصاد المحلي.

في المرتبة الثانية بعد الإمارات، جاءت البرتغال التي نفذت عملية تطعيم شملت 94.30% من مجمل السكان، بواقع 90.57% حصلوا على جرعتين، و3.73% حصلوا على جرعة واحدة.

وعلى مستوى العالم ككل، تلقى 61.3% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19، فيما تم إعطاء 10.16 مليارات جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 19.8 مليون جرعة كل يوم.

وتستخدم مجموعة بيانات التطعيم الخاصة بمنصة (our world in data)، أحدث الأرقام الرسمية من الحكومات ووزارات الصحة في جميع أنحاء العالم.

وتستند تقديرات السكان لمقاييس نصيب الفرد إلى التوقعات السكانية العالمية الصادرة عن الأمم المتحدة؛ وتعتمد مجموعات الدخل على تصنيف البنك الدولي.