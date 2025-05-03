دول أوبك+ ستتفق على زيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يومياً

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن توافق الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ خلال اجتماعها اليوم السبت على تسريع آخر لإنتاج النفط لشهر يونيو حزيران.

وقال مصدر لرويترز إن هذه الدول ستوافق على زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط لشهر يونيو حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميا.

وستكون هذه الخطوة الأحدث في خطة التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج التي طبقتها المجموعة.

وفي الشهر الماضي، زادت الدول الثماني الإنتاج بمعدل أكبر من المخطط له بما يصل إلى 411 ألف برميل يوميا لشهر مايو أيار.

وساهم ذلك القرار، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية، في الضغط على أسعار النفط لتهبط إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

من المقرر أن تعقد الدول اجتماعا عبر الإنترنت لتحديد إنتاج يونيو حزيران في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، وجرى تقديم موعده ليكون اليوم بدلا من يوم الاثنين.

وذكرت المصادر الأربعة أنه من المرجح الموافقة على زيادة لإنتاج يونيو حزيران لتكون مماثلة لتلك المتفق عليها لشهر مايو أيار.

وهوت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة أمس الجمعة، مع تأهب الأسواق لزيادة إمدادات أوبك+، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الخبراء لترقب خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في تداولات أمس الجمعة 84 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية.

ونقلت رويترز عن مصادر الأسبوع الماضي أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وذكرت مصادر أن الرياض غاضبة بسبب إنتاج قازاخستان والعراق نفطا بمعدلات تتجاوز الأهداف التي حددتها أوبك+.

وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس إنها لا تعتقد أنه تم اتخاذ قرار نهائي، لكن “يبدو أن المناقشات تتجه نحو زيادة أخرى لمدة ثلاثة أشهر”.

وأضافت “من جديد، يبدو أن الالتزام هو محور التركيز الأساسي، مع استمرار قازاخستان والعراق في عدم تحقيق أهدافهما للتعويض، إلى جانب روسيا بدرجة أقل”.

وتخفض أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، إنتاجها بأكثر من خمسة ملايين برميل يوميا، ومن المقرر أن يستمر تطبيق العديد من التخفيضات حتى نهاية عام 2026.

وتعتزم المجموعة عقد اجتماع وزاري في 28 مايو أيار الجاري.