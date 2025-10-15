دول متضررة من الصراعات تتفق على خطة للدعم في إبرام الصفقات وحل النزاعات

قال حبيب الرحمن ميار نائب الأمين العام للمجموعة التي يطلق عليها (جي 7+)، وتتألف من 20 دولة نامية متضررة من الصراعات، إن المجموعة وافقت على خطة لتقديم الدعم الطارئ لأعضائها في مواجهة نزاعات دولية أو في خضم محادثات عالية المخاطر مع شركات بشأن الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وأضاف حبيب الرحمن ميار أن “مركز الاستشارات للاستجابة السريعة”، الذي جرت المصادقة عليه في اجتماع للمجموعة في سبتمبر أيلول، يهدف إلى تقديم دعم ملموس للأعضاء في قضايا عاجلة ذات أهمية وطنية.

وسيتسنى للدول الأعضاء، التي يقع معظمها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، الوصول إلى المساعدة العاجلة دون أي تكلفة قبل الانتقال إلى الدعم الاستشاري طويل الأمد الذي تقدمه قائمة من الخبراء، بتيسير من المركز الاستشاري.

وقال ميار “عندما تنخرط الدول في مثل هذه المفاوضات، يمكننا دعمهم ومساعدتهم على فهم بعض العواقب الاقتصادية المترتبة على هذه المفاوضات”.

وتأسست المجموعة عام 2010، وتتخذ من تيمور الشرقية مقرا، وتضم كل من أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا وبابوا غينيا الجديدة وساوتومي وبرنسيب وسيراليون وجزر سليمان والصومال وجنوب السودان وتوجو واليمن. وتتمتع المجموعة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا القرار مع الخفض المستمر للمساعدات التنموية التي يقدمها عدد من البلدان الغنية.