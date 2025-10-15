الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دول متضررة من الصراعات تتفق على خطة للدعم في إبرام الصفقات وحل النزاعات

منذ 6 دقائق
دول متضررة من الصراعات

دول متضررة من الصراعات

A A A
طباعة المقال

قال حبيب الرحمن ميار نائب الأمين العام للمجموعة التي يطلق عليها (جي 7+)، وتتألف من 20 دولة نامية متضررة من الصراعات، إن المجموعة وافقت على خطة لتقديم الدعم الطارئ لأعضائها في مواجهة نزاعات دولية أو في خضم محادثات عالية المخاطر مع شركات بشأن الموارد الطبيعية والبنية التحتية.

وأضاف حبيب الرحمن ميار أن “مركز الاستشارات للاستجابة السريعة”، الذي جرت المصادقة عليه في اجتماع للمجموعة في سبتمبر أيلول، يهدف إلى تقديم دعم ملموس للأعضاء في قضايا عاجلة ذات أهمية وطنية.

وسيتسنى للدول الأعضاء، التي يقع معظمها في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، الوصول إلى المساعدة العاجلة دون أي تكلفة قبل الانتقال إلى الدعم الاستشاري طويل الأمد الذي تقدمه قائمة من الخبراء، بتيسير من المركز الاستشاري.

وقال ميار “عندما تنخرط الدول في مثل هذه المفاوضات، يمكننا دعمهم ومساعدتهم على فهم بعض العواقب الاقتصادية المترتبة على هذه المفاوضات”.

وتأسست المجموعة عام 2010، وتتخذ من تيمور الشرقية مقرا، وتضم كل من أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا وبابوا غينيا الجديدة وساوتومي وبرنسيب وسيراليون وجزر سليمان والصومال وجنوب السودان وتوجو واليمن. وتتمتع المجموعة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا القرار مع الخفض المستمر للمساعدات التنموية التي يقدمها عدد من البلدان الغنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية
ارتفاع عالمي في الحرق التلقائي للغاز المصاحب لإنتاج النفط - تعبيرية
استطلاع لـ"رويترز": نمو اقتصادات معظم دول الخليج في 2025 و2026 بفضل زيادة إنتاج النفط
سكوت بيسنت. رويترز
وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

الأكثر قراءة

وزير الزراعة نزار هاني
وزير الزراعة: قضية مياه تنورين علمتني درساً كبيراً
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان
بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا