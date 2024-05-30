الجمعة 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دونالد ترامب.. أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة

منذ ساعتين
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أصبح دونالد ترامب (الخميس 30-5-2024) أول رئيس أمريكي يُدان بارتكاب جريمة عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وبعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

وينفي ترامب (77 عاما) ارتكاب أي مخالفات، ومن المتوقع أن يستأنف على الحكم.

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خيم النازحين في رفح جنوبي غزة
غزة تحت النار
أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين.. الأونروا تناشد التحرك
جو بايدن
صحيفة أمريكية: بايدن يعطى الإذن سرا لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا بأسلحة أمريكية
وول ستريت
مؤشرات وول ستريت تغلق على خسارة مع تضرر قطاع التكنولوجيا

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل