دونالد ترامب أول رئيس أميركي سابق تلتقط له صورة جنائية

لايزال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتربع على عرش الأخبار الأكثر تداولاً في العالم بعد المحاكمة الأخيرة وصولاً الى الصورة الجنائية الجديدة، باعتبار ان الأخير من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل عالمياً.

بحيث التُقِطت صورة جنائيّة للرئيس السابق دونالد ترامب داخل سجن أتلانتا بولاية جورجيا خلال فترة توقيفه الوجيزة، الخميس، وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عاقدا حاجبَيه، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post، فإن العالم سيعرف أخيرا طول ووزن الرئيس السابق، كاشفة أن سجل احتجاز الرئيس السابق أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّره 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي “السجين رقم Po1135809″، ولون عيونه “أزرق” والشعر “أشقر”.

وقد غادر الرئيس الأميركي السابق سجن فولتون بعد أن سلم نفسه إلى سلطات ولاية جورجيا التي اتهمته بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكان قد تم توقيف ترمب فترة وجيزة في السجن، وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

من جانبه، وفي رد فعل غاضب، ندّد ترمب بما وصفه بـ”المهزلة القضائيّة” بعد توقيفه بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه “تدخّل انتخابي”.

وبعد غياب طويل عن المنصة عاد ترامب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، يوم الخميس 24\8\2023 بمنشور يظهر صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقت سابق من يوم الخميس.