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دون تفعيل نظام الإنذار.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مُسيرة أطلقت من اليمن

منذ ساعة واحدة
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار.

ولم تعلن جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن حتى الآن عن العملية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

كما استهدفت الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

    المصدر :
  • الجزيرة

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