دير البلح.. قصف مدفعي عنيف يتسبب بموجة نزوح واسعة

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ليلة أمس السبت 20 نيسان/أبريل الجاري، قصفا مدفعيا عنيفا طال المحاور الشرقية والجنوبية للمدينة؛ مما أدى لموجة نزوح كبيرة بين صفوف الفلسطينيين إلى وسط المدينة وإلى عدد من مراكز الإيواء، بسبب القصف العشوائي الذي استمر عدة ساعات.

ووفق شهود عيان فإن المدفعية الإسرائيلية ودون سابق إنذار بدأت بإطلاق القذائف بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في جنح الظلام، ووسط انقطاع للتيار الكهربائي؛ ما سبب حالة من الخوف والذعر لدى المواطنين لا سيما الأطفال والنساء أجبرتهم على النزوح من منازلهم.

وأوضح شهود عيان، أن أكثر من 12 شخصا غالبيتهم من الأطفال أصيبوا بشظايا القذائف التي كانت تنهال على رؤوسهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة لتلقي العلاج اللازم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.