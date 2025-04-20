"دي.إتش.إل" تعلق الشحنات التي تتجاوز 800 دولار إلى أميركا

شعار شركة دي.إتش.إل إكسبرس التابعة لهيئة البريد الألمانية يظهر على طائرة في صورة من أرشيف رويترز.

قالت شركة دي.إتش.إل إكسبرس التابعة لهيئة البريد الألمانية إنها ستعلق الشحنات التي تتجاوز قيمتها 800 دولار من شركات عالمية إلى مستهلكين أفراد في الولايات المتحدة اعتبارا من غد الاثنين لأن تغيير لوائح تنظيمية أمريكية أطال فترة التخليص الجمركي.

ولم يكن الإشعار الذي رفعته الشركة على موقعها الإلكتروني مؤرخا، لكن البيانات الوصفية أظهرت أنه وضع أمس السبت.

وعزت الشركة سبب الإيقاف إلى القواعد الجمركية الأمريكية الجديدة التي تتطلب معالجة رسمية لدخول جميع الشحنات التي تزيد قيمتها عن 800 دولار بعد أن كان الحد الأدنى في السابق 2500 دولار حتى صدور تعديل في الخامس من أبريل نيسان.

وأوضحت أنها لن تعلق الشحنات بين الشركات، لكنها قد تتأخر. ولن تتأثر الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار سواء للشركات أو المستهلكين بهذه التغييرات.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة إجراء مؤقت.

وردا على أسئلة رويترز، قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعامل مع شحنات من هونج كونج إلى الولايات المتحدة “وفقا للقواعد واللوائح الجمركية المعمول بها” وإنها “ستعمل مع عملائها لمساعدتهم في فهم التغييرات المقررة في الثاني من مايو والتكيف معها”.

جاء ذلك بعد أن قالت هيئة بريد هونج كونج الأسبوع الماضي إنها علقت خدمات البريد للبضائع المرسلة عن طريق البحر إلى الولايات المتحدة التي اتهمتها “بالبلطجة” بعدما ألغت واشنطن أحكام إعفاء تبادل الطرود القادمة من الصين وهونج كونج من الرسوم الجمركية.