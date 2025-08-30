رئيسة الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة سيكون مستحيلا وغير آمن

حذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس خلال عملية إخلاء جماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها.

وتمضي إسرائيل قدما في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءا من مدينة غزة، بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد نحو 23 شهرا من اندلاع الحرب، فيما تواجه غضبا عالميا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقالت سبولياريتش في بيان “يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”.

وأضافت أن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إنه “سيواصل دعم الجهود الإنسانية إلى جانب المناورات والعمليات الهجومية الجارية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية دولة إسرائيل”.

وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقالت سبولياريتش إن عددا كبيرا من سكان مدينة غزة لن يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإخلاء بسبب الجوع أو المرض أو الإصابة.

ويلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل بضمان حصول المدنيين على المأوى والأمان والتغذية عند إصدار أوامر الإخلاء.

وقالت سبولياريتش “لا يمكن تلبية هذه الشروط حاليا في غزة. وهذا يجعل أي عملية إخلاء غير قابلة للتنفيذ، بل ومستحيلة في ظل الظروف الحالية”.