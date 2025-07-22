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رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها

منذ 42 دقيقة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء “إن صور المدنيين الذين يُقتلون في غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية لا يمكن تحملها”، وجددت دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وسرعة وإلى احترام القانون الدولي.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: “لا يُمكن استهداف المدنيين. أبدا. الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها. يُجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والإنساني”.

في حين، أفادت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس للجزيرة بأنه فقد 50 من أفراد طواقمه في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكدت أنه “لا يوجد مكان آمن في القطاع”، وأنا “حتى الطواقم الطبية لم تعد تجد ما تأكله”.

ودعت فوربس إلى إدخال الطعام والدواء والمساعدات الإنسانية فورا إلى غزة، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الطبي والإغاثي الذين يواجهون ظروفا مستحيلة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

تضرر المرافق الطبية

وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن “94% من المرافق الطبية في غزة تضررت بشكل مباشر، في حين خرجت نصف المستشفيات من الخدمة بالكامل”.

وطالبت المنظمة بالسماح العاجل بدخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع، كما دعت إلى حماية مقراتها في غزة والإفراج عن أحد موظفيها الذي اعتُقل أمس الاثنين.

وأكدت المنظمة أن موظفي الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الخدمات الإنسانية من مدينة دير البلح رغم خطورة الأوضاع المتصاعدة، مشيرة إلى أن هناك حاجة عاجلة لتوفير الحماية للعاملين الإنسانيين والمنشآت الصحية التي تتعرض للاستهداف المتكرر.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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