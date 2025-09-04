رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن تصبح أوكرانيا حصنا منيعا أمام المعتدين

نادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس بضرورة أن تصبح أوكرانيا حصنا منيعا أمام المعتدين حاليا ومستقبلا.

وأضافت في بيان عقب اجتماع مع “تحالف الراغبين” من حلفاء أوكرانيا “هذا يعني وجود قوات مسلحة قوية وحديثة وجيدة التجهيز. وتسرع صناعاتنا الدفاعية من وتيرة التعاون لتحقيق ذلك”.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محوريا في أي التزامات من هذا القبيل، وحث شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة على الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، وذلك بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماع للدول الداعمة للجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف للصحفيين “أجرينا اتصالا مع الرئيس ترامب (…) نتائج هذه المكالمة بسيطة: في الأيام المقبلة، سنضع اللمسات النهائية على الدعم الأمريكي وهذه الضمانات الأمنية. الولايات المتحدة، كما قلت، شاركت في كل مرحلة من مراحل العملية”.