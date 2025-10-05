رئيسة المكسيك: واثقة من إبرام اتفاقات تجارية مواتية مع أمريكا وغيرها

أبدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم، اليوم الأحد، ثقتها في قدرة حكومتها على التوصل إلى اتفاق تجاري موات مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت في احتفال حاشد بمناسبة مرور عام على توليها منصبها بوسط مكسيكو سيتي “أنا على ثقة من أننا سنتوصل إلى اتفاق موات مع الولايات المتحدة وجميع دول العالم فيما يتعلق بعلاقاتنا التجارية”.

وأضافت أن حكومتها ستعرض في الأسابيع المقبلة التقدم المحرز في مشروعات “صنع في المكسيك” لتطوير السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، ضمن خطة تتماشى مع البيئة التجارية المتغيرة.

وقالت إن الخطة تشمل تطوير مختبر محلي للذكاء الاصطناعي.

وأمضت عالمة المناخ ورئيسة بلدية مكسيكو سيتي السابقة، التي انتخبت العام الماضي، معظم فترة ولايتها في التعامل مع علاقة معقدة مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول للمكسيك.

وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى حد بعيد وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفضل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا التي ستخضع للمراجعة العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت المكسيك أيضا عن مجموعة من الرسوم الجمركية الخاصة بها على البلدان التي لا ترتبط معها باتفاقيات تجارية -لا سيما الصين- وهو ما اعتبره محللون استجابة لضغوط واشنطن التي تشن حربا تجارية على بكين.