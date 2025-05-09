رئيسة سويسرا: اتفقنا مع أمريكا على تسريع محادثات التجارة

قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر اليوم الجمعة إن بلادها اتفقت مع الولايات المتحدة على تسريع محادثاتهما التجارية، وأشارت إلى أن البلدين عازمان على التوصل إلى اتفاق بسرعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع كيلر سوتر مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون جرير(غرير) في جنيف.

وفي وقت سابق أكّدت الرئيسة السويسرية أن الولايات المتحدة مهتمّة بالتفاوض سريعا مع شركائها الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم سويسرا، بعد فرض سلسلة من الزيادات الجمركية.

وقالت سوتر: “إثر الأزمة التجارية الناجمة عن تقلّب مواقف الإدارة الأميركية شعرنا بوضوح بأن الولايات المتحدة هي أيضا مهتمّة بالانفتاح على التفاوض مع الشركاء التجاريين البارزين. ونحن جزء من هؤلاء”.

ولفتت إلى أن سويسرا هي من بين 15 شريكا تجاريا تريد واشنطن التوصّل إلى حلّ سريع معهم.

وتستضيف سويسرا هذا الأسبوع محادثات تجارية رفيعة بين الولايات المتحدة والصين، في أول لقاء من نوعه منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الصينية.

ويقود الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير(غرير)، فيما يرأس الوفد الصيني نائب رئيس الوزراء خه ليفنغ.

وأعلنت الحكومتين الأميركية والصينية عن هذه الزيارة في بيانات منفصلة، الثلاثاء.