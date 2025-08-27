رئيسة وزراء إيطاليا تندد بقتل إسرائيل صحفيين في غزة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في كلمة ألقتها اليوم الأربعاء إن الحكومة تندد بالقتل “غير المبرر” لصحفيين في غزة.

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة صحفيين يعملون لدى رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.

وقالت في مؤتمر صحفي بمدينة ريميني الساحلية “إنه هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وعلى كل من يخاطر بحياته بشجاعة لتغطية مأساة الحرب”.

وميلوني من بين القادة الغربيين الذين نددوا مؤخرا بقصف يوم الاثنين، الذي أثار انتقادات دولية واسعة. ونفت إسرائيل أن الصحفيين كانوا من ضمن أهداف الضربة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي.

وتستعد إسرائيل لشن هجوم جديد على مدينة غزة، التي تقول إنها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويعيش في غزة حاليا نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم مليوني نسمة، وأعلنت إسرائيل أنها ستصدر لهم أوامر بالإخلاء.

وقالت ميلوني “لم نتردد في الدفاع عن إسرائيل، لكن في الوقت ذاته، لا يمكننا التزام الصمت الآن في مواجهة رد فعل تجاوز مبدأ التناسب، الذي تسبب في مقتل أبرياء وتهديد الطوائف المسيحية، ويهدد حل الدولتين التاريخي”.

ودعت ميلوني إسرائيل أيضا إلى إنهاء احتلالها العسكري لغزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني ووقف التوسع في بناء التجمعات السكنية في الضفة الغربية.