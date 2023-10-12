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رئيسي والأسد: لاتّخاذ موقف موحّد دعمًا للفلسطينيّين

منذ 19 ثانية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد - أرشيفية

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد - أرشيفية

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حثّ الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي ونظيره السوري بشار الأسد، الدول الإسلامية على اتخاذ موقف موحد لدعم الفلسطينيين، وفق ما نقلت وكالة نورنيوز للأنباء التابعة لأرفع جهاز أمني في إيران، اليوم الخميس.

وأفادت الوكالة بأنّ الرئيس الإيراني قال لنظيره السوري عبر الهاتف: “لا بد أن تتفق الدول الإسلامية والعربية وكل الأحرار في العالم على موقف موحد لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”.

يأتي ذلك بعد أن ناقش الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ اتفق البلدان في مارس/ آذار، بوساطة الصين، على استئناف العلاقات بينهما.

    المصدر :
  • رويترز

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