رئيس أرامكو: الطلب على النفط قوي حتى قبل فرض عقوبات على روسيا

منذ 32 دقيقة
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الثلاثاء إن الطلب على النفط قوي حتى قبل فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين.

وردا على سؤال عن أسعار النفط خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أجاب الناصر قائلا “علينا الآن أن ننتظر ونرى ما ستسفر عنه العقوبات”.

وأضاف “لكننا نعلم يقينا أن الطلب قوي حتى قبل فرض هذه العقوبات على روسنفت ولوك أويل”.

وفي 22 أكتوبر تشرين الأول فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركتي النفط الروسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

واستهدفت بريطانيا قبل ذلك بأسبوع الشركتين، إلى جانب 44 ناقلة نفط تابعة لما يسمى أسطول الظل الروسي، فيما وصفته بأنه مسعى جديد لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة الروسي للحد من الإيرادات التي تصل إلى الكرملين.

وتنتج لوك أويل، ومقرها موسكو، نحو اثنين بالمئة من النفط العالمي.

وشدد الناصر على أن قطاع النفط والغاز سيظل لاعبا مهما في مزيج الطاقة لعقود مقبلة وأن التحولات السياسية في بعض أنحاء العالم أقرت بأهمية الهيدروكربونات.

وقال “مررنا بفترة كان الجميع يتحدث فيها عن مصادر الطاقة المتجددة والبدائل والاستغناء عن النفط والغاز، (لكننا) كثيرا ما نشهد الآن تراجعا وتحولا (عن هذا التوجه)”.

    المصدر :
  • رويترز

