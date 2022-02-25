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رئيس أوكرانيا: روسيا تضرب أهدافا عسكرية ومدنية وأنا الهدف رقم واحد

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 10:02 صباحًا
رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، مشيراً إلى أن “العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد”.

وأكد أن الضربات الروسية تستهدف كلا من الأهداف العسكرية والمدنية، مشيراً إلى أن القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات، مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا غير كافية.

وفي وقت سابق، صدر عن وزارة الدفاع الروسية انها تستهدف مواقع عسكرية فقط في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، بحسب معلوماته أنه “الهدف رقم واحد لروسيا وعائلتي هي الهدف رقم 2″، مشيرا إلى أن بلاده تركت لوحدها في مواجهة روسيا، كما أعلن التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ صباح الخميس، بحسب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، التي دعت السكان إلى التزام حظر التجوال.

وأشار المرسوم إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق بالخاضعين “للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط” وسيُطبّق في غضون 90 يوماً في كل المناطق الأوكرانية.

وشكك الرئيس الأوكراني بالتزام الناتو بضمان عضوية بلاده في الحلف، قائلا “سألت 27 قائدا أوروبيا عن عضوية بلادي في الناتو ولم يجبني أحد”.

وتابع متسائلا مَن مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ ليرد: الجميع خائفون.

و أعلن زيلينسكي أنّ 137 أوكرانياً على الأقلّ قُتِلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده، وشدد الرئيس الأوكراني على أنه سيبقى في العاصمة.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الغازية الروسية على ثلاث جهات، الخميس، بعد أن شنت موسكو هجوما من البر والبحر والجو في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الأوكرانيين على الفرار من منازلهم.

 

    المصدر :
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