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رئيس إدارة دونيتسك التابع لروسيا يفرض حظر تجول لخمس ساعات

منذ 17 دقيقة
خريطة توضح مناطق دونيتسك وباخموت

خريطة توضح مناطق دونيتسك وباخموت

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فرض رئيس إدارة منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا (الأحد 24-9-2023) حظرا للتجول في المنطقة.

وأضاف مرسوم نشر، الأحد أن دينيس بوشيلين المعين من روسيا حظر وجود المدنيين في الشوارع والأماكن العامة من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الرابعة فجرا في الأيام الممتدة من الاثنين وحتى الجمعة.

ومنع المرسوم التجمعات والاحتشاد والتظاهر إضافة إلى أي فعاليات جماعية أخرى في الأجزاء الخاضعة لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك إلا إذا سمح بها “المقر التنفيذي للتصدي للتهديدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما يطبق المرسوم الذي وقعه بوشيلين بتاريخ 18 سبتمبر أيلول “رقابة عسكرية على البريد والرسائل المبعوثة عبر أنظمة الاتصالات والرقابة على المكالمات الهاتفية”.

وأمر المرسوم أيضا بإقامة نقاط تفتيش ونقاط أمنية على الحدود مع منطقتي لوجانسك وزابوريجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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