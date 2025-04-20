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رئيس الاحتياطي الاتحادي بشيكاغو: آمل ألا نشكك في الاستقلال النقدي

منذ 37 دقيقة
أوستن جولسبي

أوستن جولسبي

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عبر أوستن جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو اليوم الأحد عن أمله في ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.

وقال جولسبي أن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك ردا على سؤال في برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي بي.إس) بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي.

لكنه أضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن “معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ”.

وتابع “آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

    المصدر :
  • رويترز

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