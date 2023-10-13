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رئيس الاستخبارات البريطانية السابق يحذر الإسرائيليين من "فخ" تُحضّره حماس!

منذ 8 دقائق
"أليكس يونغر" الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (MI6)

"أليكس يونغر" الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (MI6)

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قال “أليكس يونغر” الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (MI6) إن الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت على الأرجح “حيلة وفخ” لإغراء إسرائيل بالقيام بغزو بري مكلف لغزة.

وأدلى أليكس يونغر، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية في المملكة المتحدة من 2014 إلى 2020، بتعليقاته في مقابلة مع برنامج “The Today Podcast” على قناة بي بي سي.

وأضاف: “إنني أتفهم تماما وأؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في هذه الظروف، وفي الواقع استعادة مصداقية تلك الدفاعات، حتى يمكن استعادة هذا الشعور بالسلامة النفسية للشعب، ولكن هذا هو الأمر، لا يجب أن تفعل ما يريدك عدوك أن تفعله”.

وشنت إسرائيل موجا دامية وهمجية من الغارات الجوية على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في السباع من أكتوبر الحال، فيما حشدت قواتها على حدود قطاع غزة وتعهدت بتدمير حماس بالكامل، لكنها لم تحرك قواتها بعد.

ريشي سوناك

في السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي ما يزيد على مليون مدني إلى الانتقال خلال 24 ساعة.

وأضاف سوناك للصحفيين الجمعة عندما سُئل عن الإجراءات الإسرائيلية “أتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي والرئيس (الأمريكي) بأنه، بالطبع، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين بينما يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم”.

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