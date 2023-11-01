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رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد فشلنا في المهمة الأبرز

منذ ساعة واحدة
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "أمان أهارون هاليفا

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "أمان أهارون هاليفا

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كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن خسائر الجيش الإسرائيلي خلال القتال في غزة مؤلمة.

وأضاف: سنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا، وقد أبلغنا عائلات 326 من جنودنا بمقتلهم، وأولويتنا إعادة “المختطفين” في غزة إلى ذويهم وعددهم 240.

من جهته، اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية “أمان”، أهارون هاليفا، الأربعاء، أن جهازه فشل في المهمة الأبرز له وهي التحذير من اندلاع حرب.

وصرّح هاليفا: “الاستخبارات العسكرية تحت قيادتي فشلت في مهمتها الأهم، وهي التحذير من اندلاع حرب”.

وحمل هاليفا نفسه المسؤولية وقال: “وكمن يقف على رأس الاستخبارات العسكرية فأنا اتحمل المسؤولية، كما قلت في اليوم الأول للحرب”.

وجاءت تصريحات هاليفا خلال حفل تخريج عدد من ضباط الاستخبارات، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”.

وقال هاليفا: “نحن نواجه أعداء في الشمال والشرق أيضا ومن القريب والبعيد، وجنود الاستخبارات العسكرية يشاركون في المعركة بالدفاع والهجوم”.

وأضاف: “حرب فرضت علينا ولم نخترها، لكنها ليست حرب وجود، فمستقبل دولة إسرائيل ليس محل تهديد، لكن مع ذلك هي حرب حول شكل وجودنا هنا”.

وأردف: “وأقول لكل الذين يخدمون في الاستخبارات العسكرية ركزوا في مهاكم ولا تفكروا بشيء آخر وأنا أقف وراءكم وأدعمكم”.

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