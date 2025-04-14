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رئيس البرازيل السابق بولسونارو يتعافى بعد جراحة استمرت 12 ساعة

منذ 11 دقيقة
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. رويترز

الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. رويترز

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يتعافى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في وحدة العناية المركزة اليوم الاثنين بعد جراحة صعبة استمرت 12 ساعة بسبب مشكلات متكررة في البطن منذ تعرضه للطعن في أثناء حملته الانتخابية عام 2018.

وقال أطباء في مستشفى دي.إف ستار للصحفيين إن بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما منتبه وحالته “في تحسن جيد” في وحدة العناية المركزة التي سيبقى فيها فترة تعافيه البطيئة. وهذه هي الجراحة السادسة التي يخضع لها منذ طعنه في 2018.

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى يوم الجمعة بعد شعوره بألم شديد في البطن أثناء فعالية مع أنصاره في شمال شرق البرازيل مما اضطره إلى قطع جولة في المنطقة استهدفت حشد الدعم له قبل محاكمته أمام المحكمة العليا.

وانتقل بولسونارو يوم السبت إلى العاصمة برازيليا حيث يقيم.

وقال الأطباء إن الجراحة كانت صعبة بسبب جراحات سابقة خضع لها بولسونارو والجرح الناجم عن عملية الطعن، لكن الجراحة التي أجريت أمس الأحد لم يكن لها مضاعفات غير متوقعة وكانت النتيجة مرضية.

وأضاف الأطباء أن الزيارة له ستقتصر في الوقت الراهن على أفراد أسرته.

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